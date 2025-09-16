ua en ru
"Европа услышала выстрел и проснулась": Ишингер о роли США в безопасности континента

Украина, Вторник 16 сентября 2025 11:36
"Европа услышала выстрел и проснулась": Ишингер о роли США в безопасности континента Фото: глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Европа начала брать ответственность за собственную безопасность после череды резких заявлений США.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

На Мюнхенской конференции в феврале вице-президент США Дж. Д. Вэнс произнес резонансную речь, которая шокировала европейских политиков и общественность. Многие ожидали, что континент "проснется".

По словам Вольфганга Ишингера, Европа действительно отреагировала, хоть и не совсем так, как предсказывал Вэнс.

"Я бы отдал должное США, я бы отдал должное Дональду Трампу за то, что он, наконец, после стольких лет подтолкнул Европу к тому, чтобы мы начали делать гораздо больше для нашей собственной безопасности", - отметил Ишингер.

Он добавил, что в течение многих лет безопасность Европы практически полностью полагалась на США, и это не всегда имело смысл.

"Так что я бы отдал ему должное. Другими словами, да, Европа услышала выстрел и проснулась", - подчеркнул председатель Мюнхенской конференции.

Культурные и социальные вопросы

Ишингер также напомнил, что речь Вэнса касалась культурных и социальных тем, в частности так называемой "woke" повестки дня, расовой, социальной и гендерной справедливости, а также вопросов миграции.

По его словам, администрация Трампа в определенной степени отождествила основную Европу с "противными демократами" в США:

"Мы не друзья, мы проблема. Мы не часть решения, мы часть проблемы", - говорит Ишингер.

Он считает, что на первых этапах речи могли казаться агрессивными, но не стоит долго фокусироваться на этом.

Трансатлантический диалог продолжается

Через три месяца, в мае, состоялась конференция в Вашингтоне, где Вэнс согласился выступить повторно. Ишингер принимал его на подиуме, задавал вопросы.

"Все было абсолютно нормально. Больше не было конфликта о фундаментальных ценностях, о толковании свободы слова. Мы вели содержательную дискуссию о Китае, Ближнем Востоке, России, Украине, трансатлантических отношениях и роли НАТО", - отметил председатель Мюнхенской конференции.

По мнению Ишингера, начальное волнение в администрации Трампа прошло, и теперь Белый дом начал осознавать важность союзников.

"Возможно, в первые недели администрации было еще много нервозности, им нужно было быстро выступать. Но сейчас все начало немного успокаиваться", - подытожил он.

Мюнхенская конференция по безопасности

На конференции, которая прошла в феврале этого года, Вэнс критиковал Европу за чрезмерную полагаемость на США в вопросах безопасности. Он подчеркнул, что американские налогоплательщики (например, фермеры в Айдахо) финансируют безопасность европейских государств без достаточной взаимной ответственности.

Также тогда Вэнс допустил отправку в Украину американских военнослужащих в случае, если российский диктатор Владимир Путин не захочет заключить соглашение о "справедливом" мире.

