"Європа побудована на попелі Голокосту": у ЄС розкритикували заяву Лаврова

За його словами, сучасна Європа була побудована на попелі Голокосту. Це визначальний та жахливий спадок європейської історії.

"Останні коментарі російського міністра закордонних справ Лаврова, який звинувачує "Захід" у пошуку "остаточного рішення" для Росії, є абсолютно недоречними, неповажними та зневажають пам’ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, які були систематично вбиті під час Голокосту. Це доповнює попередні антисемітські висловлювання міністра Лаврова", - сказав Боррель.

Він зазначив, що маніпуляція правдою з боку російського режиму, щоб виправдати свою незаконну агресію проти України, досягла ще одного неприйнятного та огидного рівня.

"Немає паралелі між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою Україні у захисті своєї території та народу від невиправданої агресії. Росія вторглася в суверенну сусідню країну, щодня обстрілює та вбиває там мирних жителів із заявленою метою знищити країну та українську націю", - сказав він.

Боррель додав, що заперечення Голокосту, викривлення та тривіалізація суперечать законодавству та цінностям Євросоюзу. ЄС взяв на себе однозначне зобов’язання гарантувати, що подібні звірства ніколи не повторяться.

Нагадаємо, українське МЗС засудило цинічну заяву міністра РФ Сергія Лаврова, в якій він, зокрема, порівняв росіян з євреями часів Голокосту.

США також засудили слова Лаврова, а Ізраїль назвав його заяву неприйнятною.

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