RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Европа построена на пепле Холокоста": в ЕС раскритиковали заявление Лаврова

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Европейском Союзе осудили циничное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он сравнил действия союзников в рамках помощи Украине с действиями Гитлера во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, современная Европа была построена на пепле Холокоста. Это определяющее и ужасающее наследие европейской истории.

"Последние комментарии российского министра иностранных дел Лаврова, обвиняющего "Запад" в поиске "окончательного решения" для России, абсолютно неуместны, неуважительны и оскорбляют память шести миллионов евреев и других жертв, которые были систематически убиты во время Холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова", - сказал Боррель.

Он отметил, что манипуляция правдой со стороны российского режима, чтобы оправдать свою незаконную агрессию против Украины, достигла еще одного неприемлемого и отвратительного уровня.

"Нет параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украины в защите своей территории и народа от неоправданной агрессии. Россия вторглась в суверенную соседнюю страну, ежедневно обстреливает и убивает там мирных жителей с целью уничтожить страну и украинскую нацию", - сказал он.

Боррель добавил, что отрицание Холокоста, искривление и тривиализация противоречат законодательству и ценностям Евросоюза. ЕС взял на себя однозначное обязательство гарантировать, что подобные зверства никогда не повторятся.

Напомним, украинский МИД осудил циничное заявление министра РФ Сергея Лаврова, в котором он, в частности, сравнил россиян с евреями времен Холокоста.

США также осудили слова Лаврова, а Израиль назвал его заявление неприемлемым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзХолокостЛавров