Европа из-за пандемии потеряла почти 70% авиарейсов: рейтинг аэропортов

По данным статистического ведомства ЕС, в январе 2021 года наибольшее сокращение количества рейсов было зафиксировано в крупных авиатранспортных узлах:

Мюнхен (-25 400 коммерческих рейсов по сравнению с январем 2020 года, -85%), Париж / Шарль де Голль (-23 500, - 63%), Амстердам / Схипхол (-23 100, -61%), Франкфурт-на-Майне (-23 100, -64%) и Мадрид / Барахас (-22 900, -70%).

Резкое снижение было также зарегистрировано в других крупных аэропортах ЕС, таких как Барселона / Эль-Прат (-17 700, -77%), Рим / Фьюмичино (-16 400, -78%), Вена / Швехат (-15 800, -79%), Копенгаген / Каструп (-14 900, -79%) и Дюссельдорф (-12 800, -84%).

Как отмечают в Евросттата, в марте 2020 года общее количество коммерческих рейсов (пассажиров, грузов и почты) в ЕС снизилось на 44% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Наиболее существенное падение количества коммерческих рейсов было зафиксировано в апреле (-91%), мае (-90%) и июне (-84%).

В пиковые летние месяцы наблюдалось лишь частичное восстановление: падение составило 64% в июле и 53% в августе, а дальнейшее снижение наблюдалось в сентябре (-59%), октябре (-62%), ноябре (-68%), декабре (-67%).