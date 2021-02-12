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Європа через пандемію втратила майже 70% авіарейсів: рейтинг аеропортів

Автор: Олександр Білоус

Після безпрецедентного скорочення кількості комерційних рейсів в 2020 році пандемія продовжила впливати на більшість аеропортів ЄС. Загальна кількість комерційних рейсів в січні 2021 року порівняно з січнем минулого року знизилася на 68%.

Про це повідомляє Євростат.

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За даними статистичного відомства ЄС, в січні 2021 року найбільше скорочення кількості рейсів було зафіксовано у великих авіатранспортних вузлах:

Мюнхен (-25 400 комерційних рейсів порівняно з січнем 2020 року, -85%), Париж / Шарль де Голль (-23 500, - 63%), Амстердам / Схіпхол (-23 100, -61%), Франкфурт-на-Майні (-23 100, -64%) і Мадрид / Барахас (-22 900, -70%).

Різке зниження було також зареєстровано в інших великих аеропортах ЄС, таких як Барселона / Ель-Прат (-17 700, -77%), Рим / Фьюмічіно (-16 400, -78%), Відень / Швехат (-15 800, -79%), Копенгаген / Каструп (-14 900, -79%) і Дюссельдорф (-12 800, -84%).

Як відзначають в Евросттата, в березні 2020 року загальна кількість комерційних рейсів (пасажирів, вантажів і пошти) в ЄС знизилося на 44% порівняно з тим же місяцем 2019 року. Найбільш істотне падіння кількості комерційних рейсів було зафіксовано у квітні (-91%), травні (-90%) та червні (-84%).

В пікові літні місяці спостерігалося лише часткове відновлення: падіння склало 64% у липні і 53% у серпні, а подальше зниження спостерігалося у вересні (-59%), жовтні (-62%), листопаді (-68%), грудні (-67%).

Нагадаємо, кількість польотів у повітряному просторі, який перебуває під відповідальністю України, у 2020 році склала 142 047 рейсів. Це на 57,6% менше, ніж за 2019 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, відновлення пасажирських авіаперевезень буде залежати від швидкості початку застосування вакцини проти COVID-19. Євроконтроль розробив три сценарії відновлення галузі.

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