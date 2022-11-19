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Європа отримає більше газу: найбільший експортний завод у Техасі запустять у грудні

Фото: завод з виробництва зрідженого природного газу Freeport LNG відкриється у грудні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Американська компанія з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) Freeport LNG заявила, що планує перезапустити в середині грудня свій експортний завод у Техасі, який було закрито на шість місяців після пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Freeport, другий за величиною об'єкт з експорту ЗПГ до США, закрився у червні після вибуху, який, за словами консультантів з енергетики, став результатом людської помилки, неадекватних процедур експлуатації та випробувань та інших факторів.

Експорт ЗПГ із США неухильно зростав протягом багатьох років, і ці постачання стали критично важливими для європейських покупців, оскільки Росія переважно припинила постачання природного газу на континент у відповідь на санкції, накладені на Москву після її вторгнення в Україну.

У заяві Freeport йдеться, що в січні 2023 року компанія планує переробляти близько 2 млрд кубічних футів газу (56 млн кубометрів) на добу в ЗПГ і вийти на повну потужність з використанням двох доків у березні 2023 року.

Зараз Сполучені Штати зріджують близько 12 млрд кубічних футів (340 млн кубометрів) газу в ЗПГ для експорту на шести інших великих експортних заводах країни.

Закриття Freeport змусило клієнтів купувати дорогий ЗПГ із інших джерел для постачання своїх клієнтів.

У серпні ціни на ЗПГ досягли рекордно високого рівня: понад 90 доларів за мільйон британських теплових одиниць на TTF у Європі та майже 70 доларів на японсько-корейському ринку (JKM) в Азії. У США газ коштував приблизно у 10 разів менше.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на газ у Європі різко зросли після пожежі на заводі виробництва зрідженого природного газу Freeport LNG, яка сталася 8 червня.

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