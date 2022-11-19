Европа получит больше газа: крупнейший экспортный завод в Техасе запустят в декабре

Freeport, второй по величине объект по экспорту СПГ в США, закрылся в июне после взрыва, который, по словам консультантов по энергетике, стал результатом человеческой ошибки, неадекватных процедур эксплуатации и испытаний и других факторов.

Экспорт СПГ из США неуклонно рос в течение многих лет, и эти поставки стали критически важными для европейских покупателей, поскольку Россия в основном прекратила поставки природного газа на континент в ответ на санкции, наложенные на Москву после ее вторжения в Украину.

В заявлении Freeport говорится, что в январе 2023 года компания планирует перерабатывать около 2 млрд кубических футов газа (56 млн кубометров) в сутки в СПГ и выйти на полную мощность с использованием двух доков в марте 2023 года.

В настоящее время Соединенные Штаты сжижают около 12 млрд кубических футов (340 млн кубометров) газа в СПГ для экспорта на шести других крупных экспортных заводах страны.

Закрытие Freeport вынудило клиентов покупать дорогой СПГ из других источников для снабжения своих клиентов.

В августе цены на СПГ достигли рекордно высокого уровня: более 90 долларов за миллион британских тепловых единиц на TTF в Европе и почти 70 долларов на японско-корейском рынке (JKM) в Азии. В США газ был примерно в 10 раз дешевле.