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Европа может остаться без газа через два месяца, - Bloomberg

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Среда 05 января 2022 14:27
Европа может остаться без газа через два месяца, - Bloomberg Фото: Европа может остаться без газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европа может остаться без газа в ближайшие два зимних месяца. Это может произойти из-за морозов и низких запасов в хранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Поскольку два самых холодных зимних месяца еще впереди, существуют опасения, что газ в Европе может закончиться", - говорится в материале.

Как отмечается в статье, всего через четыре месяца после того, как посланник США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Европа не делает достаточно для подготовки к грядущему мрачному и холодному сезону, континент борется с ограничением предложения, из-за которого е цены на газ выросли более чем в четыре раза, давя на предприятия и домохозяйства.

"Кризис оставил Европейский союз во власти погоды и уловок президента России Владимира Путина, которые, как известно, трудно предсказать", - говорится в статье.

Усиление влияния Москвы на своих соседей стало очевидным в конце прошлой зимы, необычно холодной и долгой, которая истощила запасы газа в Европе, когда ее экономики выходили из спада, вызванного пандемией.

Летом контролируемый государством "Газпром '' начал ограничивать потоки газа на континент, усугубляя дефицит, вызванный отложенным ремонтом нефтяных и газовых месторождений в Северном море, и повышая ставки на дорогостоящий и долго откладываемый проект трубопровода "Северный поток - 2", отстаиваемый Кремлем.

Несмотря на то, что ситуация резко обострилась, на ее создание уходили годы. Европа находится в процессе энергетического перехода, закрывая угольные электростанции и увеличивая свою зависимость от возобновляемых источников энергии.

"Ветер и солнечная энергия более чистые, но иногда непостоянные, о чем свидетельствует резкое падение выработки электроэнергии на континенте в прошлом году", - говорится в материале.

По данным издания, хранилища в Европе заполнены на 56%, что на 15 п.п. ниже среднего показателя за десять лет. Недавнее увеличение импорта СПГ из США принесло некоторое облегчение, но в лучшем случае это временное явление, - говорится в материале.

Напомним, цены на природный газ в Европе за последний год выросли примерно в пять раз, а на пике в декабре 2021 года превышали 2000 долларов за 1 тысячу кубометров. Резкое снижение ожидается после окончания отопительного сезона.

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