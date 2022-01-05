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Європа може залишитися без газу через два місяці, - Bloomberg

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Середа 05 січня 2022 14:27
Європа може залишитися без газу через два місяці, - Bloomberg Фото: Європа може залишитися без газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європа може залишитися без газу в найближчі два зимові місяці. Це може статися через морози і низькі запаси в сховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Оскільки два найхолодніших зимових місяці ще попереду, існують побоювання, що газ в Європі може закінчитися", - йдеться в матеріалі.

Як наголошується в статті, всього через чотири місяці після того, як посланник США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн заявив, що Європа не робить достатньо для підготовки до похмурого і холодного сезону, континент бореться з обмеженням пропозиції, через якого е ціни на газ виросли більш ніж в чотири рази, давлячи на підприємства і домогосподарства.

"Криза залишила Європейський союз у владі погоди і вивертів президента Росії Володимира Путіна, які, як відомо, важко передбачити", - йдеться в статті.

Посилення впливу Москви на своїх сусідів стало очевидним наприкінці минулої зими, незвично холодної і довгої, яка виснажила запаси газу в Європі, коли її економіки виходили зі спаду, викликаного пандемією.

Влітку контрольований державою "Газпром" почав обмежувати потоки газу на континент, посилюючи дефіцит, викликаний відкладеним ремонтом нафтових і газових родовищ в Північному морі, і підвищуючи ставки на дорогий і довго відкладається проект трубопроводу "Північний потік - 2", що відстоюється Кремлем.

Незважаючи на те, що ситуація різко загострилася, на її створення йшли роки. Європа перебуває в процесі енергетичного переходу, закриваючи вугільні електростанції і збільшуючи свою залежність від поновлюваних джерел енергії.

"Вітер і сонячна енергія чистіші, але іноді непостійні, про що свідчить різке падіння вироблення електроенергії на континенті в минулому році", - йдеться в матеріалі.

За даними видання, сховища в Європі заповнені на 56%, що на 15 в.п. нижче середнього показника за десять років. Недавнє збільшення імпорту СПГ з США принесло деяке полегшення, але в кращому випадку це тимчасове явище, - йдеться в матеріалі.

Нагадавши, ціни на природний газ у Європі за останній рік зросли приблизно в п'ять разів, а на піку в грудні 2021 року перевищували 2000 доларів за 1 тисячу кубометрів. Різке зниження очікується після закінчення опалювального сезону.

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