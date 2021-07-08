Европа может ограничить поставки газа по "Северному потоку-2", - премьер Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что Европейский союз может самостоятельно регулировать поставки газа из России. Так, компетентные органы ЕС могут ограничить объемы поставок газа по "Северному потоку-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьера изданию LRT.
По словам главы правительства, такая возможность предусмотрена требованиями Третьего энергетического пакета ЕС.
"Даже если "Северный поток" заработает, компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов "Опал" и "Евгал", которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока-2" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС", - сказал Шмыгаль.
Отметим, Киев выступает против запуска "Северного потока-2", поскольку трубопровод проходит в обход украинской территории, что позволяет России отказаться от транзита газа через Украину. Ограничение поставок по "Северному поток-2" может сохранить транзит российского газа в Европу через Украину.
Напомним, накануне глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал приемлемую для Украины гарантию для запуска "Северного потока-2".
Кроме того, вопрос российского газопровода планируется обсудить во время визита президента Украины в Германию.