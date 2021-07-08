Европа может ограничить поставки газа по "Северному потоку-2", - премьер Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что Европейский союз может самостоятельно регулировать поставки газа из России. Так, компетентные органы ЕС могут ограничить объемы поставок газа по "Северному потоку-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьера изданию LRT .

По словам главы правительства, такая возможность предусмотрена требованиями Третьего энергетического пакета ЕС.

"Даже если "Северный поток" заработает, компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов "Опал" и "Евгал", которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока-2" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС", - сказал Шмыгаль.

Отметим, Киев выступает против запуска "Северного потока-2", поскольку трубопровод проходит в обход украинской территории, что позволяет России отказаться от транзита газа через Украину. Ограничение поставок по "Северному поток-2" может сохранить транзит российского газа в Европу через Украину.