Європа в найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни, - прем'єр Данії

Європа сьогодні перебуває в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни. Нинішні загрози серйозніші, ніж у період холодної війни.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я думаю, це серйозно. Я думаю, війна в Україні дуже серйозна. Коли я дивлюся на Європу сьогодні, я думаю, що ми перебуваємо в найважчій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни - не холодної війни", - сказала вона на саміті лідерів ЄС у Копенгагені.
Фредеріксен закликала європейські країни "дивитися на Україну з європейської точки зору, а не з власної національної".
Фредеріксен також прокоментувала проблему вторгнення дронів. За її словами, вона загалом підтримує їхнє знищення, але за умови, що "це має бути зроблено правильно".
Влада Данії раніше посилила заходи безпеки у зв'язку зі зростанням кількості інцидентів з безпілотниками. Питання захисту критичної інфраструктури залишається пріоритетом.
Відповідаючи на запитання журналістів, прем'єр-міністр провела паралелі між міжвоєнним часом і сучасністю. Вона підкреслила, що минуле не може дати готових рішень, але уроки можна винести.
Фредеріксен зазначила, що Європа має реіндустріалізуватися і наростити виробництво озброєнь. Це, за її словами, необхідно для того, "щоб демократії могли захистити себе від тих, хто не хоче свободи".
Нагадаємо, у Копенгагені цього тижня лідери країн ЄС обговорять проєкти, які можуть змінити архітектуру оборони континенту.
У Данії розпочалися спільні маневри "Крила оборони", де українські військовослужбовці разом із данськими силами відпрацьовують дії з відбиття атак російських ударних безпілотників.