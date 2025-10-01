ua en ru
Европа в самой опасной ситуации со Второй мировой войны, - премьер Дании

Дания, Среда 01 октября 2025 13:45
Европа в самой опасной ситуации со Второй мировой войны, - премьер Дании Фото: Метте Фредериксен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европа сегодня находится в самой сложной и опасной ситуации со времен Второй мировой войны. Нынешние угрозы серьезнее, чем в период холодной войны.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, это серьезно. Я думаю, война в Украине очень серьезна. Когда я смотрю на Европу сегодня, я думаю, что мы находимся в самой трудной и опасной ситуации со времен окончания Второй мировой войны - не холодной войны", - сказала она на саммите лидеров ЕС в Копенгагене.

Фредериксен призвала европейские страны "смотреть на Украину с европейской точки зрения, а не с собственной национальной".

Угроза дронов и реакция

Фредериксен также прокомментировала проблему вторжения дронов. По ее словам, она в целом поддерживает их уничтожение, но при условии, что "это должно быть сделано правильно".

Власти Дании ранее усилили меры безопасности в связи с ростом числа инцидентов с беспилотниками. Вопрос защиты критической инфраструктуры остается приоритетом.

Параллели с межвоенным периодом

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр провела параллели между межвоенным временем и современностью. Она подчеркнула, что прошлое не может дать готовых решений, но уроки можно извлечь.

Фредериксен отметила, что Европа должна реиндустриализироваться и нарастить производство вооружений. Это, по ее словам, необходимо для того, "чтобы демократии могли защитить себя от тех, кто не хочет свободы".

Напомним, в Копенгагене на этой неделе лидеры стран ЕС обсудят проекты, которые могут изменить архитектуру обороны континента.

В Дании начались совместные маневры "Крылья обороны", где украинские военнослужащие вместе с датскими силами отрабатывают действия по отражению атак российских ударных беспилотников.

