UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Европа намеренно исключила поставки энергоносителей из России из-под санкций, - Шольц

Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России намерено были выведены из-под санкций. Поскольку пока нет других способов обеспечить энергобезопасность Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

"В настоящее время энергоснабжение Европы для производства тепла, мобильности, электроснабжения и промышленности не может быть обеспечено никаким другим способом", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что энергоснабжение имеет существенное значение для предоставления государственных услуг и повседневной жизни граждан Германии.

"Европа намеренно исключила поставки энергоносителей из России из-под санкций. Все наши шаги разработаны таким образом, что они чувствительно ударяют по России и являются устойчивыми в долгосрочной перспективе", - добавил канцлер Германии.

В то же время канцлер подчеркнул, что правительство Германии уже несколько месяцев "на полной скорости" работает со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии.

"Однако это не может быть сделано в одночасье. Поэтому с нашей стороны это осознанное решение - продолжать деятельность коммерческих предприятий в сфере энергоснабжения с Россией", - заявил Шольц.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцСанкции против РоссииГерманияЭнергетическая блокада