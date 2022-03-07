Європа навмисно виключила постачання енергоносіїв з Росії з-під санкцій, - Шольц

"В даний час енергопостачання Європи для виробництва тепла, мобільності, електропостачання та промисловості не може бути забезпечено ніяким іншим способом", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що енергопостачання має суттєве значення для надання державних послуг та повсякденного життя громадян Німеччини.

"Європа навмисно виключила постачання енергоносіїв з Росії з-під санкцій. Всі наші кроки розроблені таким чином, що вони чутливо вдаряють по Росії і є стійкими в довгостроковій перспективі", - додав канцлер Німеччини.

У той же час канцлер підкреслив, що уряд Німеччини вже кілька місяців "на повній швидкості" працює зі своїми партнерами в ЄС і за його межами над розробкою альтернатив російської енергії.

"Однак це не може бути зроблено відразу. Тому з нашого боку це усвідомлене рішення-продовжувати діяльність комерційних підприємств у сфері енергопостачання з Росією", - заявив Шольц.