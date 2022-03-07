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Європа навмисно виключила постачання енергоносіїв з Росії з-під санкцій, - Шольц

Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поставки енергоносіїв з Росії мають намір були виведені з-під санкцій. Оскільки поки немає інших способів забезпечити енергобезпеку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

"В даний час енергопостачання Європи для виробництва тепла, мобільності, електропостачання та промисловості не може бути забезпечено ніяким іншим способом", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що енергопостачання має суттєве значення для надання державних послуг та повсякденного життя громадян Німеччини.

"Європа навмисно виключила постачання енергоносіїв з Росії з-під санкцій. Всі наші кроки розроблені таким чином, що вони чутливо вдаряють по Росії і є стійкими в довгостроковій перспективі", - додав канцлер Німеччини.

У той же час канцлер підкреслив, що уряд Німеччини вже кілька місяців "на повній швидкості" працює зі своїми партнерами в ЄС і за його межами над розробкою альтернатив російської енергії.

"Однак це не може бути зроблено відразу. Тому з нашого боку це усвідомлене рішення-продовжувати діяльність комерційних підприємств у сфері енергопостачання з Росією", - заявив Шольц.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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