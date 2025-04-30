Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні, - The Times

Європейським країнам буде непросто зібрати 25 тисяч військовослужбовців для участі в місії зі стримування в Україні. Причина - хронічна нестача особового складу і недостатнє фінансування армій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету The Times.
Видання The Times отримало доступ до рідкісних обговорень між міністрами оборони та військовими главами країн Європи. На зустрічах обговорювали план створення "коаліції рішучих" - добровольчого контингенту, який у разі укладення мирної угоди мав би бути направлений в Україну.
Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч осіб.
На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Одне з джерел зазначило, що такі цифри можуть бути лише стимулом для спільної роботи, але поки що виглядають нереалістично.
Згідно з Times, Велика Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.
Союзники тепер роблять ставку на:
Вони уникають розміщення військ поблизу лінії фронту або об'єктів критичної інфраструктури.
На зустрічі 10 квітня міністри висловлювали стурбованість амбіціями Лондона. Наприклад, литовський міністр оборони Довіле Сакалієне прямо сказала:
"У Росії 800 000 військових. Якщо ми навіть не можемо зібрати 64 000, значить, ми дійсно слабкі".
Її виступ був охарактеризований учасниками як "різкий, але надихаючий".
Союзники вказали, що для підтримки контингенту чисельністю 64 тисяч осіб буде потрібно до 256 тисяч військовослужбовців з урахуванням ротації.
Це викликає скепсис, особливо на тлі поточних обмежень:
Обговорення також підкреслили глибоку залежність Європи від США в питаннях стримування Росії. Один з учасників запропонував використовувати сили спецпризначення, оскільки для їхнього розгортання не потрібне парламентське схвалення.
Джерела зазначили, що британська армія стикається:
Згідно з поточними планами:
"Просунуті оперативні плани в рамках коаліції рішучих тривають: як на суші, так і на морі та в повітрі. Ми також нарощуємо підтримку України і водночас підтримуємо зусилля з мирного врегулювання, оскільки незаконне вторгнення Путіна триває", - заявили в британському Міноборони.
Раніше видання The Times повідомляло, що Великобританія, ймовірно, відмовиться від планів відправити тисячі військових в Україну через високі ризики, пов'язані з такою операцією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.