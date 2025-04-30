Европа не может собрать даже 25 тысяч военных для миссии в Украине, - The Times

Планы "коалиции решительных"

Издание The Times получило доступ к редким обсуждениям между министрами обороны и военными главами стран Европы. На встречах обсуждался план создания "коалиции решительных" - добровольческого контингента, который в случае заключения мирного соглашения должен был бы быть направлен в Украину.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин призвал собрать контингент численностью до 64 тысяч военнослужащих. Лондон выразил готовность предоставить до 10 тысяч человек.

Реакция союзников: даже 25 тысяч - вызов

На последующих встречах в Брюсселе министры обороны европейских стран признали, что даже собрать 25 тысяч человек будет крайне сложно. Один из источников отметил, что такие цифры могут быть лишь стимулом для совместной работы, но пока выглядят нереалистично.

Согласно Times, Великобритания и Франция теперь склоняются к отправке инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не полноценного многонационального сухопутного контингента.

Смена фокуса: обучение вместо боевых миссий

Союзники теперь делают ставку на:

обучение украинских войск,

перевооружение ВСУ,

обеспечение защиты с воздуха и моря.

Они избегают размещения войск вблизи линии фронта или объектов критической инфраструктуры.

Озабоченность союзников

На встрече 10 апреля министры выражали обеспокоенность амбициями Лондона. К примеру, литовский министр обороны Довиле Сакалиене прямо сказала:

"У России 800 000 военных. Если мы даже не можем собрать 64 000, значит, мы действительно слабы".

Ее выступление было охарактеризовано участниками как "резкое, но вдохновляющее".

Проблемы с логистикой и ротацией

Союзники указали, что для поддержки контингента численностью 64 тысяч человек потребуется до 256 тысяч военнослужащих с учетом ротации.

Это вызывает скепсис, особенно на фоне текущих ограничений:

Эстония и Финляндия боятся ослабления собственной обороны,

Польша, Испания и Италия отказались от отправки солдат,

Германия и Финляндия выступили против, хотя Берлин не исключает участие полностью.

Европейская зависимость от США

Обсуждения также подчеркнули глубокую зависимость Европы от США в вопросах сдерживания России. Один из участников предложил использовать силы спецназначения, так как для их развертывания не требуется парламентское одобрение.

Проблемы британской армии

Источники отметили, что британская армия сталкивается:

с сокращением численности,

нехваткой артиллерии,

логистическими проблемами - в том числе зависимостью от американских грузовиков и оборудования.

Что будет вместо контингента

Согласно текущим планам:

Великобритания и Франция разместят военных инструкторов в Западной Украине;

они не будут охранять ключевые объекты или вести боевые действия;

главным акцентом станет подготовка украинских сил и стратегическое планирование на случай обострения.

Заявление Минобороны Британии

"Продвинутые оперативные планы в рамках коалиции решительных продолжаются: как на суше, так и на море и в воздухе. Мы также наращиваем поддержку Украины и одновременно поддерживаем усилия по мирному урегулированию, поскольку незаконное вторжение Путина продолжается", - заявили в британском Минобороны.