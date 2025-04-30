Европа не может собрать даже 25 тысяч военных для миссии в Украине, - The Times

Европейским странам будет непросто собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в миссии по сдерживанию в Украине. Причина - хроническая нехватка личного состава и недостаточное финансирование армий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую газету The Times.
Издание The Times получило доступ к редким обсуждениям между министрами обороны и военными главами стран Европы. На встречах обсуждался план создания "коалиции решительных" - добровольческого контингента, который в случае заключения мирного соглашения должен был бы быть направлен в Украину.
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин призвал собрать контингент численностью до 64 тысяч военнослужащих. Лондон выразил готовность предоставить до 10 тысяч человек.
На последующих встречах в Брюсселе министры обороны европейских стран признали, что даже собрать 25 тысяч человек будет крайне сложно. Один из источников отметил, что такие цифры могут быть лишь стимулом для совместной работы, но пока выглядят нереалистично.
Согласно Times, Великобритания и Франция теперь склоняются к отправке инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не полноценного многонационального сухопутного контингента.
Союзники теперь делают ставку на:
Они избегают размещения войск вблизи линии фронта или объектов критической инфраструктуры.
На встрече 10 апреля министры выражали обеспокоенность амбициями Лондона. К примеру, литовский министр обороны Довиле Сакалиене прямо сказала:
"У России 800 000 военных. Если мы даже не можем собрать 64 000, значит, мы действительно слабы".
Ее выступление было охарактеризовано участниками как "резкое, но вдохновляющее".
Союзники указали, что для поддержки контингента численностью 64 тысяч человек потребуется до 256 тысяч военнослужащих с учетом ротации.
Это вызывает скепсис, особенно на фоне текущих ограничений:
Обсуждения также подчеркнули глубокую зависимость Европы от США в вопросах сдерживания России. Один из участников предложил использовать силы спецназначения, так как для их развертывания не требуется парламентское одобрение.
Источники отметили, что британская армия сталкивается:
Согласно текущим планам:
"Продвинутые оперативные планы в рамках коалиции решительных продолжаются: как на суше, так и на море и в воздухе. Мы также наращиваем поддержку Украины и одновременно поддерживаем усилия по мирному урегулированию, поскольку незаконное вторжение Путина продолжается", - заявили в британском Минобороны.
Ранее издание The Times сообщало, что Великобритания, вероятно, откажется от планов отправить тысячи военных в Украину из-за высоких рисков, связанных с такой операцией.
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