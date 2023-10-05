Європа може стати енергетично самодостатньою за 2 трильйони євро, - дослідження

У доповіді, підготовленій Потсдамським інститутом досліджень впливу на клімат, йдеться, що для досягнення цієї мети континенту будуть потрібні щорічні інвестиції у розмірі 140 млрд євро до 2030 року і 100 млрд на рік у наступні десять років.

Хоча більша частина суми буде потрібна для розширення наземної вітроенергетики, сонячні, водневі та геотермальні ресурси стануть додатковими джерелами стратегії, яка дозволить до 2030 року забезпечувати потреби Європи в електроенергії виключно за рахунок відновлюваних джерел.

Згідно з дослідженням, потрібно ще десять років, щоб перевести всю енергетичну систему, включаючи такі речі, як опалення, яке нині працює на нафті чи газі, на відновлювані джерела енергії.

"Ці цифри значні, але важливо пам'ятати, що європейські країни, за оцінками, витратили додатково 792 мільярди євро минулого року лише на систему статус-кво, щоб захистити споживачів від наслідків енергетичної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну", - йдеться у дослідженні. .

Минулого місяця європейські законодавці остаточно затвердили юридично обов'язкові цілі щодо швидшого розширення відновлюваної енергетики в цьому десятилітті, що є центральною частиною планів Європи щодо стримування зміни клімату та відмови від викопного палива.

Закон підвищує цільові показники ЄС щодо відновлюваних джерел енергії, вимагаючи, щоб 42,5% енергії ЄС були відновлюваними до 2030 року, замінивши попередню мету на 32%.

У дослідженні йдеться, що постачання відновлюваної енергії мають зростати на 20% на рік, щоб задовольнити очікуваний попит на електроенергію до 2030 року.

Нагадаємо, Володимир Путін довгий час намагався використати енергетику як зброю. Проте його стратегія повністю провалилася минулого року, коли Москва назавжди втратила європейський ринок газу. При цьому ціни на газ стабілізувалися, а Європа входить у новий опалювальний сезон із рекордними запасами у сховищах.