У ЄС домовилися про значне підвищення частки відновлюваної енергії до 2030 року

У Європейському Союзі досягли попередньої домовленості щодо більш високих цільових показників використання відновлюваних джерел енергії. Це є важливою віхою для планів блоку боротьби зі зміною клімату та ліквідації залежності від російських копалин видів палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Учасники переговорів Європарламенту та Євроради, які представляють членів ЄС, домовилися, що до 2030 року 27 країн ЄС візьмуть на себе зобов'язання отримувати 42,5% своєї енергії з відновлюваних джерел, таких як вітер та сонячна енергія з потенційним збільшенням до 45%.

Поточна мета ЄС до 2030 року – довести частку відновлюваних джерел енергії до 32%.

2021 року ЄС отримав 22% своєї енергії з відновлюваних джерел, але цей рівень значно різнився між країнами. Швеція лідирує серед 27 країн ЄС із часткою відновлюваної енергії 63%, тоді як у Люксембурзі, Мальті, Нідерландах та Ірландії відновлювані джерела становлять менше 13% загального споживання енергії.

Швидкий перехід до відновлюваних джерел енергії має вирішальне значення, якщо ЄС хоче досягти своєї мети в галузі зміни клімату, включаючи юридично зобов'язуючу мету скоротити чисті викиди парникових газів на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.

Країнам ЄС доведеться підняти до 29% частку відновлюваних джерел енергії в енергії, яку використовують транспортний сектор. Промисловість ЄС збільшуватиме використання відновлюваних джерел енергії на 1,6% на рік, при цьому 42% водню, що використовується, буде отримано з відновлюваних джерел до 2030 року та 60% до 2035 року.

Директива додає цілі для будівель і потребує прискорення процесів видачі дозволів для проектів з відновлюваних джерел енергії.

Цілі в галузі відновлюваних джерел енергії набули важливого значення після вторгнення Росії в Україну, оскільки ЄС пообіцяв покінчити зі своєю залежністю від російських копалин палива до 2027 року і планує зробити це в основному за рахунок місцевого виробництва низьковуглецевої енергії.

Для досягнення нових цілей знадобляться масштабні інвестиції у вітряні та сонячні електростанції, збільшення виробництва відновлюваних газів та посилення електричних мереж Європи для інтеграції чистішої енергії.

Європейська комісія заявила, що до 2030 року будуть потрібні додаткові інвестиції у розмірі 113 млрд євро у відновлювану енергетику та водневу інфраструктуру, якщо країни ЄС перестануть покладатися на російські копалини палива.

Угода має бути схвалена парламентом ЄС та країнами ЄС, щоб стати законом, що зазвичай є формальністю.