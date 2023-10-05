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Европа может стать энергетически самодостаточной за 2 триллиона евро, - исследование

Фото: Европа станет энергетически независимой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европа могла бы отказаться от ископаемого топлива и создать самодостаточный энергетический сектор, потратив около 2 триллиона евро на солнечную, ветровую и другие возобновляемые источники к 2040 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В докладе, подготовленном Потсдамским институтом исследований воздействия на климат, говорится, что для достижения этой цели континенту потребуются ежегодные инвестиции в размере 140 млрд в евро к 2030 году и 100 млрд в год в последующие десять лет.

Хотя большая часть суммы потребуется для расширения наземной ветроэнергетики, солнечные, водородные и геотермальные ресурсы станут дополнительными источниками стратегии, которая позволит к 2030 году обеспечивать потребности Европы в электроэнергии исключительно за счет возобновляемых источников.

Согласно исследованию, потребуется еще десять лет, чтобы перевести всю энергетическую систему, включая такие вещи, как отопление, которое в настоящее время работает на нефти или газе, на возобновляемые источники энергии.

"Эти цифры значительны, но важно помнить, что европейские страны, по оценкам, потратили дополнительно 792 миллиарда евро в прошлом году только на систему статус-кво, чтобы защитить потребителей от последствий энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину", - говорится в исследовании.

В прошлом месяце европейские законодатели окончательно утвердили юридически обязательные цели по более быстрому расширению возобновляемой энергетики в этом десятилетии, что является центральной частью планов Европы по сдерживанию изменения климата и отказу от ископаемого топлива.

Закон повышает целевые показатели ЕС по возобновляемым источникам энергии, требуя, чтобы 42,5% энергии ЕС были возобновляемыми к 2030 году, заменив предыдущую цель в 32%.

В исследовании говорится, что поставки возобновляемой энергии должны будут расти на 20% в год, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на электроэнергию к 2030 году.

Напомним, Владимир Путин долгое время пытался использовать энергетику в качестве оружия. Однако его стратегия полностью провалилась в прошлом году, когда Москва навсегда потеряла европейский рынок газа. При этом цены на газ стабилизировались, а Европа входит в новый отопительный сезон с рекордными запасами в хранилищах.

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енергетики