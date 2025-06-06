Європа може без США допомогти Україні у війні проти Росії, - німецький генерал

Генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що європейські члени НАТО спільно з Канадою нині вже перевищили очікувану суму військової допомоги США, наданої Києву минулого року. Йдеться про допомогу сумою у 20 мільярдів доларів.

За його словами, на Німеччину припадало близько 60% загальних витрат, понесених західними союзниками.

"Війна проти України вирує на нашому континенті, вона також ведеться проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то будуть і засоби, щоб значною мірою компенсувати американську підтримку", - сказав Фройдінг.

Зауважимо. що наразі Україна продовжує отримувати поставки зброї, схвалені колишнім президентом США Джо Байденом. Однак досі незрозуміло, чи його наступник Дональд Трамп підпише будь-які нові поставки.

На запитання, як довго схвалені Байденом поставки забезпечать потреби Києва, Фройдінг відповів, що це залежить від логістичних процесів, а також від швидкості, з якою Україна витрачає зброю та боєприпаси, але, на його думку, їх вистачить на літо.

"Як американський уряд реагуватиме на подальші запити щодо військової підтримки України, наразі незрозуміло. Ми нічого не можемо сказати з цього приводу", - додав він.