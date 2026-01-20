Європа може послабити підтримку долара після введення мит США, - Bloomberg

Жорстка торговельна риторика США щодо європейських країн на тлі ситуації навколо Гренландії може вплинути на глобальні фінансові потоки і розстановку сил на валютних ринках, посиливши позиції європейської валюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
Торгові погрози президента США Дональда Трампа на адресу європейських урядів підвищують ймовірність перегляду інвестиційної політики з боку країн ЄС.
Йдеться про можливе скорочення європейських активів у США, що, за оцінками аналітиків, здатне надати підтримку євро. Таку думку висловив глобальний керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank Джордж Саравелос у коментарі для Bloomberg.
Європа залишається найбільшим кредитором США. Країни регіону володіють американськими облігаціями та акціями приблизно на 8 трильйонів доларів, що майже вдвічі перевищує сукупний обсяг аналогічних активів усіх інших країн світу. Цей фактор робить фінансові відносини між ЄС і США особливо чутливими до політичних рішень.
За словами Саравелоса, на тлі серйозних потрясінь геоекономічної стабільності західного альянсу стає неочевидним, чому європейські країни повинні продовжувати виконувати роль ключового кредитора США.
"В умовах, коли геоекономічна стабільність західного альянсу зазнає серйозних потрясінь, незрозуміло, чому європейці готові виконувати цю роль. Події останніх днів можуть ще більше сприяти ребалансуванню долара", - зазначив аналітик.
Додатковим фактором може стати посилення політичної консолідації Європи у відповідь на нові тарифи США, пов'язані з Гренландією. Це вказує на те, що можливий тиск на євро щодо долара може мати короткостроковий характер.
На початку тижня єдина валюта знижувалася, проте потім зміцнилася на 0,2% і торгувалася на рівні 1,1619 долара. При цьому ф'ючерси на американські та європейські фондові індекси продемонстрували зниження.
Аналітик також підкреслив, що на тлі рекордно низької чистої міжнародної інвестиційної позиції США взаємозалежність фінансових ринків Європи та Америки досягла максимального рівня.
"З огляду на рекордно низький рівень чистої міжнародної інвестиційної позиції США, взаємозалежність європейських і американських фінансових ринків ніколи не була такою високою, як зараз. Саме використання капіталу як зброї, а не торгові потоки, може завдати найбільшої шкоди ринкам", - спрогнозував він.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що отримана ним інформація про мету розміщення європейських військових у Гренландії могла бути хибною, і саме ця обставина позначилася на його рішенні запровадити тарифи щодо окремих держав.
Зазначимо, що влада США пояснила, що увагу до Гренландії розглядають як частину довгострокової стратегії національної безпеки країни, і вона безпосередньо пов'язана з розвитком ситуації в Європі та Арктиці, а також із триваючою війною в Україні.