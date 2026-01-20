Європа може послабити підтримку долара після введення мит США, - Bloomberg

Ризики для долара і роль Європи

Торгові погрози президента США Дональда Трампа на адресу європейських урядів підвищують ймовірність перегляду інвестиційної політики з боку країн ЄС.

Йдеться про можливе скорочення європейських активів у США, що, за оцінками аналітиків, здатне надати підтримку євро. Таку думку висловив глобальний керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank Джордж Саравелос у коментарі для Bloomberg.

Масштаби європейських інвестицій

Європа залишається найбільшим кредитором США. Країни регіону володіють американськими облігаціями та акціями приблизно на 8 трильйонів доларів, що майже вдвічі перевищує сукупний обсяг аналогічних активів усіх інших країн світу. Цей фактор робить фінансові відносини між ЄС і США особливо чутливими до політичних рішень.

Геоекономічні наслідки

За словами Саравелоса, на тлі серйозних потрясінь геоекономічної стабільності західного альянсу стає неочевидним, чому європейські країни повинні продовжувати виконувати роль ключового кредитора США.

"В умовах, коли геоекономічна стабільність західного альянсу зазнає серйозних потрясінь, незрозуміло, чому європейці готові виконувати цю роль. Події останніх днів можуть ще більше сприяти ребалансуванню долара", - зазначив аналітик.

Реакція ринків

Додатковим фактором може стати посилення політичної консолідації Європи у відповідь на нові тарифи США, пов'язані з Гренландією. Це вказує на те, що можливий тиск на євро щодо долара може мати короткостроковий характер.

На початку тижня єдина валюта знижувалася, проте потім зміцнилася на 0,2% і торгувалася на рівні 1,1619 долара. При цьому ф'ючерси на американські та європейські фондові індекси продемонстрували зниження.

Фінансова взаємозалежність

Аналітик також підкреслив, що на тлі рекордно низької чистої міжнародної інвестиційної позиції США взаємозалежність фінансових ринків Європи та Америки досягла максимального рівня.

"З огляду на рекордно низький рівень чистої міжнародної інвестиційної позиції США, взаємозалежність європейських і американських фінансових ринків ніколи не була такою високою, як зараз. Саме використання капіталу як зброї, а не торгові потоки, може завдати найбільшої шкоди ринкам", - спрогнозував він.