Европа может ослабить поддержку доллара после введения пошлин США, — Bloomberg

Риски для доллара и роль Европы

Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес европейских правительств повышают вероятность пересмотра инвестиционной политики со стороны стран ЕС.

Речь идет о возможном сокращении европейских активов в США, что, по оценкам аналитиков, способно оказать поддержку евро. Такое мнение высказал глобальный руководитель отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос в комментарии для Bloomberg.

Масштабы европейских инвестиций

Европа остается крупнейшим кредитором США. Страны региона владеют американскими облигациями и акциями примерно на 8 триллионов долларов, что почти вдвое превышает совокупный объем аналогичных активов всех остальных стран мира. Этот фактор делает финансовые отношения между ЕС и США особенно чувствительными к политическим решениям.

Геоэкономические последствия

По словам Саравелоса, на фоне серьезных потрясений геоэкономической стабильности западного альянса становится неочевидным, почему европейские страны должны продолжать выполнять роль ключевого кредитора США.

"В условиях, когда геоэкономическая стабильность западного альянса подвергается серьезным потрясениям, непонятно, почему европейцы готовы выполнять эту роль. События последних дней могут еще больше способствовать ребалансировке доллара", — отметил аналитик.

Реакция рынков

Дополнительным фактором может стать усиление политической консолидации Европы в ответ на новые тарифы США, связанные с Гренландией. Это указывает на то, что возможное давление на евро по отношению к доллару может носить краткосрочный характер.

В начале недели единая валюта снижалась, однако затем укрепилась на 0,2% и торговалась на уровне 1,1619 доллара. При этом фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение.

Финансовая взаимозависимость

Аналитик также подчеркнул, что на фоне рекордно низкой чистой международной инвестиционной позиции США взаимозависимость финансовых рынков Европы и Америки достигла максимального уровня.

"Учитывая рекордно низкий уровень чистой международной инвестиционной позиции США, взаимозависимость европейских и американских финансовых рынков никогда не была такой высокой, как сейчас. Именно использование капитала в качестве оружия, а не торговые потоки, может нанести наибольший ущерб рынкам", — спрогнозировал он.