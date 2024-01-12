Європа має знайти рішення про продовження фінансової підтримки України, - голова Європарламенту

"Європа повинна продовжувати демонструвати єдність і солідарність, і це те, до чого ми прагнемо. Це означає, що 1 лютого на позачерговій Європейській раді ми повинні знайти рішення на рівні ЄС про продовження фінансової підтримки", - заявила вона.

Мітсола підкреслила, що Україна дуже потребує підтримки.

"За допомогою цього інструменту для України ми інвестуємо у відновлення, реконструкцію та модернізацію країни. І я, як і раніше, сподіваюся і впевнена, що рішення може бути знайдено", - додала вона.

50 млрд євро для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється надавати Україні військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також він продовжує партнерські відносини з Москвою, незважаючи на її агресію.

Угорщина неодноразово застосовувала можливість вето, коли в Євросоюзі розглядали питання, які стосуються допомоги Україні.

Зокрема, нещодавно Орбан заблокував ініціативу, яка передбачає 50 млрд. євро для України.

При цьому The Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Єврокомісія готовапоступитися деяким вимогам Угорщини, щоб виділити Україні 50 млрд євро.

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