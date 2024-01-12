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Европа должна найти решение о продолжении финансовой поддержки Украины, - глава Европарламента

Фото: президент Европейского парламента Роберта Митсола (wikimedia)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз должен найти решение о продолжении финансовой поддержки Украины на внеочередном саммите Совета ЕС.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Митсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Европа должна продолжать демонстрировать единство и солидарность, и это то, к чему мы стремимся. Это означает, что 1 февраля на внеочередном Европейском совете мы должны найти решение на уровне ЕС о продолжении финансовой поддержки", - заявила она. 

Митсола подчеркнула, что Украина очень нуждается в поддержке. 

"С помощью этого инструмента для Украины мы инвестируем в восстановление, реконструкцию и модернизацию страны. И я по-прежнему надеюсь и уверена, что решение может быть найдено", - добавила она. 

50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается предоставлять Украине военную помощь после начала полномасштабного вторжения России. Также он продолжает партнерские отношения с Москвой, несмотря на ее агрессию.

Венгрия неоднократно применяла возможность вето, когда в Евросоюзе рассматривали вопросы, которые касаются помощи Украине.

В частности, недавно Орбан заблокировал инициативу, которая предусматривает 50 млрд евро для Украины.

При этом The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро.

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