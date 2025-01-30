Європа не має тієї влади, яку вона мала в минулому, - президент ПАРЄ

"Я думаю, що політично чи фінансово Європа не має тієї влади, яку вона мала в минулому", - сказав він на полях сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

Як зазначив Русопулос, перше розчарування для нього, як для проєвропейця, було під час економічної кризи. "Замість того, щоб мати механізм протистояння економічній кризі, ми просили МВФ прийти і врятувати нас. Це було перше розчарування", - сказав він.

Як зазначив президент ПАРЄ, потім в Європі створили певний механізм, через що справи будуть набагато краще, якщо прийде нова економічна криза.

"З іншого боку - те, що сталося з початком агресивної війни Росії проти України - європейці об'єдналися, і це очевидно. Є деякі винятки, але я вважаю, що якщо не всі, то переважна більшість людей і, звичайно, переважна більшість урядів у Європі підтримують Україну", - додав він.

Нагадаємо, грек Русопулос очолив ПАРЄ рік тому, в січні 2024 року. Його було переобрано президентом Парламентської асамблеї Ради Європи ще на один рік 29 січня 2025 року. Інші кандидати на цю посаду не висувалися, тому повноваження Русопулоса були продовжені без голосування в сесійній залі.

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