Теодороса Русопулоса переобрано на посаду президента ПАРЄ
Грека Теодороса Русопулоса переобрано президентом Парламентської асамблеї Ради Європи ще на один рік. Інші кандидати на цю посаду не висувалися, тому повноваження Русопулоса були продовжені без голосування в сесійній залі.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна зі Страсбурга, де розпочала свою роботу зимова сесія ПАРЄ.
Русопулос очолив ПАРЄ рік тому, в січні 2024 року. Згідно з практикою асамблеї, повноваження президента зазвичай продовжуються на другий річний термін, якщо за час каденції його робота не викликала особливих нарікань.
Однією з головних інтриг поточної сесії ПАРЄ буде визнання або невизнання повноважень грузинської делегації. Вибори до грузинського парламенту, що відбулися в жовтні 2024 року, викликали безліч нарікань у міжнародних спостерігачів, їхні результати не були визнані опозицією, яка на знак протесту відмовилася брати депутатські мандати.
У зв'язку з цим повноваження нової грузинської делегації, складеної винятково з представників провладної партії "Грузинська мрія", були оскаржені іншими делегатами ПАРЄ, у зв'язку з проблемами з демократією, які останнім часом посилилися в Грузії. Тепер протягом доби моніторинговий комітет ПАРЄ повинен буде вивчити ситуацію і представити свою думку перед сесійною залою.
У своїй промові одразу після переобрання Русопулос заявив, що тема російської агресії проти України буде його головним пріоритетом на посаді.
"Підтримка України і робота з міжнародними акторами для відновлення миру і справедливості буде моїм першочерговим зобов'язанням", - сказав Русопулос.
Нагадаємо, 2 жовтня 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених. Так, ПАРЄ працюватиме над їх поверненням.
А наприкінці червня минулого року Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала дії РФ геноцидом українського народу. У документі також вказується необхідність деколонізації країни-агресора.
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