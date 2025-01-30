Европа не имеет той власти, которая была у нее в прошлом, - президент ПАСЕ

"Я думаю, что политически или финансово Европа не имеет той власти, которую она имела в прошлом", - сказал он на полях сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Как отметил Русопулос, первое разочарование для него, как для проевропейца, было во время экономического кризиса. "Вместо того, чтобы иметь механизм противостояния экономическому кризису, мы просили МВФ прийти и спасти нас. Это было первое разочарование", - сказал он.

Как отметил президент ПАСЕ, потом в Европе создали определенный механизм, из-за чего дела будут намного лучше, если придет новый экономический кризис.

"С другой стороны - то, что произошло с началом агрессивной войны России против Украины - европейцы объединились, и это очевидно. Есть некоторые исключения, но я считаю, что если не все, то подавляющее большинство людей и, конечно, подавляющее большинство правительств в Европе поддерживают Украину", - добавил он.

Напомним, грек Русопулос возглавил ПАСЕ год назад, в январе 2024 года. Он был переизбран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы еще на один год 29 января 2025 года. Другие кандидаты на эту должность не выдвигались, поэтому полномочия Русопулоса были продлены без голосования в сессионном зале.

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