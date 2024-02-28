Європа має перейти в режим військової економіки для виробництва зброї, - єврокомісар

Європа повинна перейти в режим військової економіки, а також потрібно виробляти швидше і більше зброї в рамках нової оборонно-промислової стратегії.

Про це заявив комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він додав, що європейська оборона повинна змінити парадигму.

"Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна брати на себе більше ризиків, за нашої підтримки, роблячи їх більш помітними", - сказав єврокомісар.

Бретон додав, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою власну безпеку, створюючи оборонний потенціал, що дасть змогу діяти разом з європейськими союзниками, але також і автономно. Він також сказав про необхідність створення європейської опори НАТО.

Збільшення виробництва боєприпасів

За його словами, блок уже збільшив свою промислову базу з виробництва артилерійських боєприпасів до 1 млн одиниць на рік і подвоїть цю цифру 2025 року. Те ж саме тепер має відбутися і з усім іншим необхідним обладнанням для оборони і безпеки.

"Для європейської оборони, яка заслуговує на довіру, ми також повинні мати адекватні бюджетні амбіції", - додав Бретон.

Йдеться про спеціальні та додаткові інвестиції в оборону в розмірі близько 100 мільярдів євро.

Збільшення виробництва зброї в Європі

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія розробляє стратегію розвитку оборонної промисловості з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 і для спільних закупівель газу.

Також найбільша оборонна компанія Великої Британії BAE Systems змогла подвоїти свою продуктивність, однак вона планує збільшити цей показник у вісім разів.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів значно збільшити виробництво зброї.