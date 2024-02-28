Европа должна перейти в режим военной экономики для производства оружия, - еврокомиссар

Европа должна перейти в режим военной экономики, а также нужно производить быстрее и больше оружия в рамках новой оборонно-промышленной стратегии.

Об этом заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он добавил, что европейская оборона должна изменить парадигму.

"Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков, при нашей поддержке, делая их более заметными", - сказал еврокомиссар.

Бретон добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность, создавая оборонный потенциал, что позволит действовать вместе с европейскими союзниками, но также и автономно. Он также сказал о необходимости создания европейской опоры НАТО.

Увеличение производства боеприпасов

По его словам, блок уже увеличил свою промышленную базу по производству артиллерийских боеприпасов до 1 млн единиц в год и удвоит эту цифру в 2025 году. То же самое теперь должно произойти и со всем другим необходимым оборудованием для обороны и безопасности.

"Для европейской обороны, которая заслуживает доверия, мы также должны иметь адекватные бюджетные амбиции", - добавил Бретон.

Речь идет о специальных и дополнительных инвестициях в оборону в размере около 100 миллиардов евро.

Увеличение производства оружия в Европе

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и совместных закупок газа.

Также крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems смогла удвоить свою производительность, однако планирует увеличить этот показатель в восемь раз.

А канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров значительно увеличить производство оружия.