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Європа має гроші, щоб заповнити "дірку" США у допомозі Україні, але є нюанси, - CNN

Фото: Європа має гроші, щоб заповнити прогалину у допомозі Україні, але є перешкоди (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Європа намагається закрити "дірку" у фінансуванні допомоги Україні, які виникла через політичні дискусії у США. Брюссель має гроші, але є інші перешкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував союзникам, що найбільшою проблемою на фронті є дефіцит зброї. Затягування США з фінансуванням допомоги Україні загострює проблему.

CNN пише, що Європа намагається закрити потреби України. Загалом ЄС надав Україні більше фінансової допомоги. Але з 85 млрд доларів від ЄС лише 5,6 млрд доларів пішло на військову допомогу. Решта - це гуманітарна допомога та фінансова підтримка.

Деякі європейські чиновники вважають, що Європа може переважити Росії в економічному питанні. За останніми даними Світового банку, ВВП Росії становить 2,24 трлн доларів у порівнянні з 16,75 трлн доларів ЄС.

Видання наголошує, що фактично Європа має гроші, щоб закрити "дірку" у допомозі Україні, але є перешкоди. Зокрема, йдеться про те, що ЄС - це блок з 27 країн. Деякі держави є членами НАТО, деякі - нейтральні, інші - близькі до Росії. Тобто є політичні перешкоди щодо ухвалення рішень, до прикладу, про купівлі зброї. 

Європа серйозно ставиться до оборони. Нещодавно ЄС оприлюднив план щодо посилення оборонної промисловості, яка в майбутньому могла б конкурувати з американською. Але мова йде про довгострокову перспективу, а Україні зброя потрібна зараз.

CNN додає, що є інші способи забезпечення допомоги. Як приклад цього наводиться ініціатива Чехії для закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. Ідея швидко стартувала, оскільки вона не є офіційним планом ЄС.

Автори вважають, що Європа має засоби, щоб 

"Так, Європа може заповнити прогалину, залишену США, і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати суперечку", - йдеться у матеріалі.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він не виносить законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

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