Європа має гроші, щоб заповнити "дірку" США у допомозі Україні, але є нюанси, - CNN

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував союзникам, що найбільшою проблемою на фронті є дефіцит зброї. Затягування США з фінансуванням допомоги Україні загострює проблему.

CNN пише, що Європа намагається закрити потреби України. Загалом ЄС надав Україні більше фінансової допомоги. Але з 85 млрд доларів від ЄС лише 5,6 млрд доларів пішло на військову допомогу. Решта - це гуманітарна допомога та фінансова підтримка.

Деякі європейські чиновники вважають, що Європа може переважити Росії в економічному питанні. За останніми даними Світового банку, ВВП Росії становить 2,24 трлн доларів у порівнянні з 16,75 трлн доларів ЄС.

Видання наголошує, що фактично Європа має гроші, щоб закрити "дірку" у допомозі Україні, але є перешкоди. Зокрема, йдеться про те, що ЄС - це блок з 27 країн. Деякі держави є членами НАТО, деякі - нейтральні, інші - близькі до Росії. Тобто є політичні перешкоди щодо ухвалення рішень, до прикладу, про купівлі зброї.

Європа серйозно ставиться до оборони. Нещодавно ЄС оприлюднив план щодо посилення оборонної промисловості, яка в майбутньому могла б конкурувати з американською. Але мова йде про довгострокову перспективу, а Україні зброя потрібна зараз.

CNN додає, що є інші способи забезпечення допомоги. Як приклад цього наводиться ініціатива Чехії для закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. Ідея швидко стартувала, оскільки вона не є офіційним планом ЄС.

Автори вважають, що Європа має засоби, щоб

"Так, Європа може заповнити прогалину, залишену США, і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати суперечку", - йдеться у матеріалі.