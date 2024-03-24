RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Европы есть деньги, чтобы заполнить "дыру" США в помощи Украине, но есть нюансы, - CNN

Фото: у Европы есть деньги, чтобы восполнить пробел в помощи Украине, но есть препятствия (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европа пытается закрыть "дыру" в финансировании помощи Украине, возникшей из-за политических дискуссий в США. У Брюсселя есть деньги, но существуют другие препятствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил союзникам, что наибольшей проблемой на фронте является дефицит оружия. Затягивание США с финансированием помощи Украине обостряет проблему.

CNN пишет, что Европа пытается закрыть потребности Украины. В целом ЕС предоставил Украине больше финансовой помощи. Но из 85 млрд долларов от ЕС только 5,6 млрд долларов ушло на военную помощь. Остальные - это гуманитарная помощь и финансовая поддержка.

Некоторые европейские чиновники считают, что Европа может перевесить Россию в экономическом вопросе. По последним данным Всемирного банка, ВВП России составляет 2,24 трлн долларов по сравнению с 16,75 трлн долларов ЕС.

Издание отмечает, что фактически у Европы есть деньги, чтобы закрыть "дыру" в помощи Украине, но есть препятствия. В частности, речь идет о том, что ЕС - это блок из 27 стран. Некоторые государства являются членами НАТО, некоторые - нейтральные, другие - близки к России. То есть существуют политические препятствия в принятии решений, к примеру, о покупке оружия.

Европа серьезно относится к обороне. Недавно ЕС обнародовал план усиления оборонной промышленности, которая в будущем могла бы конкурировать с американской. Но речь идет о долгосрочной перспективе, а Украине оружие нужно сейчас.

CNN добавляет, что есть другие способы обеспечения помощи. В качестве примера приводится инициатива Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Идея быстро стартовала, потому что она не являются официальным планом ЕС.

Авторы считают, что у Европы есть средства, чтобы

"Да, Европа может восполнить пробел, оставленный США, и в некоторых аспектах пытается это сделать. Но все зависит от того, смогут ли крупнейшие союзники Украины в Европе продолжать выигрывать спор", - говорится в материале.

 

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиВоенная помощьВойна в Украине