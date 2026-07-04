Європа компенсувала скорочення військової присутності США в НАТО

Європейські союзники по НАТО переважно заповнили ресурси, які США виключили зі своїх планів на випадок війни в Європі.

Про це заявив заступник верховного командувача Силами НАТО в Європі Джон Стрінгер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Запевнення прозвучало напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня. На зустрічі союзники спробують згладити нещодавні заяви, які говорять про те, що Вашингтон відходить від політики, яка проводиться на континенті.

"Європейські союзники, безумовно, активізувалися в плані заповнення прогалин у складі американських військ у Європі", - сказав Стрінгер, додавши, що це стало демонстрацією "сильнішої Європи в рамках сильнішого на НАТО".

Як відомо, США нещодавно оголосили про масштабне скорочення чисельності військ, яких вони направлять до Європи у разі війни чи кризи. Це спонукало НАТО звернутися до європейських країн із проханням надати дані про війська, які ще не задіяні в рамках альянсу.

Стрінгер у свою чергу сказав, що в тих категоріях, де Європа не може надати еквівалентних сил, вони прагнутимуть досягти аналогічного ефекту за допомогою інших засобів.

"Розподіл і перекладання тягаря відповідальності зараз здійснюється розумним, пропорційним чином, повною мірою керуючись військовою логікою", - сказав він, наголосивши на готовності європейських союзників до зміни пріоритетів і зобов'язань США.

Він також зазначив, що всі країни 32 країн НАТО погодилися з тим, що до 2035 року вони досягнуть 3,5% ВВП витрат на основні оборонні потрібні.

"НАТО очікує, що всі країни, включаючи Велику Британію, виконуватимуть свої зобов'язання", - резюмував він.