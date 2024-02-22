Європа і Китай закуплять більше газу в Катарі на заміну російському

Один із найбільших світових експортерів СПГ QatarEnergy вже має 27-річний контракт із китайською СPCC. Після цього планується укладання аналогічної угоди з Sinopec - другою за обсягами виробництва нафтогазовою компанією КНР.

Крім того, плануються угоди з європейськими мейджорами^

французькою TotalEnergies,

італійською Eni,

британо-голландською Shell,

американськими ConocoPhillips та ExxonMobil.

Всі вони раніше отримали частки в газовому родовищі North Field, газ із яких надходитиме їх клієнтам.

Постачання "Газпрому" минулого року опустилися до рівня 1975-1980 років. На найбільший ринок збуту корпорація прокачала лише 28 млрд кубометрів. Близько 22 млрд кубометрів - "Газпром" продав до Китаю/

У 2024 році постачання по "Силі Сибіру" можуть зрости приблизно до 30 млрд кубів, але навіть коли труба заробить на повну потужність - 38 млрд кубометрів на рік - вона компенсує лише трохи більше однієї п'ятої колишнього експорту до Євросоюзу.

У 2024 році газопроводом "Сила Сибіру" може бути поставлено близько 30 млрд кубометрів газу.

Навіть після виходу на повну потужність, яка становить 38 млрд кубометрів на рік, "Сила Сибіру" зможе компенсувати лише трохи більше 20% від обсягу газу, який раніше експортувався до Євросоюзу.

Санкції проти Росії по газу

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Bloomberg, санкції США зруйнували енергетичний проект Кремля.

До речі, у листопаді минулого року, проект "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США за виробництвом та експортними можливостями Росії в галузі енергетики.