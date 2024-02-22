Европа и Китай закупят больше газа в Катаре в качестве замены российскому

Один из крупнейших мировых экспортеров СПГ QatarEnergy уже имеет 27-летний контракт с китайской СPCC. Следом планируется заключение аналогичной сделки с Sinopec - второй по объемам производства нефтегазовой компанией КНР.

Кроме того, планируются сделки с европейскими мейджорами:

французской TotalEnergies,

итальянской Eni,

британо-голландской Shell,

американскими ConocoPhillips и ExxonMobil.

Все они ранее получили доли в газовом месторождении North Field, газ с которых будет поступать их клиентам.

Поставки "Газпрома" в прошлом году опустились до уровня 1975-1980 гг. На крупнейший рынок сбыта, корпорация прокачала лишь 28 млрд кубометров. Около 22 млрд кубометров - "Газпром" продал в Китай/

В 2024 году поставки по "Силе Сибири" могут вырасти примерно до 30 млрд кубов, но даже когда труба заработает на полную мощность - 38 млрд кубометров в год - она компенсирует лишь чуть больше одной пятой былого экспорта в Евросоюз.

В 2024 году по газопроводу "Сила Сибири" может быть поставлено около 30 млрд кубометров газа.

Даже после выхода на полную мощность, которая составляет 38 млрд кубометров в год, "Сила Сибири" сможет компенсировать лишь чуть более 20% от объема газа, ранее экспортировавшегося в Евросоюз.

Санкции против России по газу

Ранее мы сообщали, что по информации Bloomberg, санкции США разрушили энергетический проект Кремля.

К слову, в ноябре прошлого года, проект "Арктик СПГ-2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.