Європа готується до трансатлантичної торговельної боротьби з Трампом, - Bloomberg

Видання зазначає, що команда Трампа планує потенційний список дій проти ЄС, які можуть включати широкий мінімум 10% тарифів, а також можливі контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги, що неявно переслідують американські технологічні компанії.

Минулого разу Трамп потряс основи трансатлантичних відносин, коли зробив випад у бік Світової організації торгівлі, поставив під сумнів гарантії європейської безпеки і назвав Брюссель "пекельною дірою".

Обидві сторони все ще розходяться в думках щодо тарифів, запроваджених Трампом на сталь і алюміній у ЄС під час його першого президентського терміну, посилаючись на міркування національної безпеки США. Євросоюз відповів власними контрзаходами і 2021 року уклав тимчасове перемир'я з президентом Джо Байденом.

Які кроки вживають чиновники в ЄС

ЄС стверджує, що поточна ситуація, як і раніше, несправедлива, заявляючи, що експортери блоку платять понад 350 мільйонів доларів на рік у вигляді мит. Держави-члени ЄС, однак, неохоче відреагували на ситуацію повторним введенням тарифів на американські товари через побоювання, що це може підвищити шанси Трампа на виборах.

Потенційні заходи проти Європи стануть компонентом ширшої ініціативи з перегляду торгівлі товарами США. Країна вже давно має великий дефіцит з ЄС, і дані за 2023 рік ознаменують третій рік поспіль дисбаланс, що перевищує 200 мільярдів доларів.

Радники Трампа стверджують, що така модель є ілюстрацією несправедливої торговельної практики.

Високопосадовці, зокрема міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, уже почали звертатися до республіканців. У вересні вона побувала в Техасі та Вашингтоні, щоб зустрітися з низкою прихильників Трампа.

Європі треба готуватися до роботи з Трампом

Раніше Бербок заявляла, що Європа має бути готова працювати з Трампом, якщо він переможе на виборах. За її словами, було б наївно не підготуватися до такого результату.

Хоча риторика Байдена може бути більш примирливою, ніж риторика Трампа, а його союз з ЄС з питання України допоміг відновити трансатлантичні відносини, чиновники Євросоюзу, як і раніше, усвідомлюють, що його торговельна політика все ще має багато спільного з підходом його попередника "Америка перш за все".

Європейців, зокрема, вразила програма Байдена з субсидування "зелених" технологій вартістю понад 390 мільярдів доларів, яка дає компаніям стимул переносити інвестиції з Європи до США.

Хто боїться приходу Трампа до влади

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрито заявив, що хоче, щоб Байден був переобраний.

"Трамп, навпаки, виступає за "великий розкол" у США, який також буде поганий для Німеччини. Нинішній президент кращий, тому я хочу, щоб його переобрали", - говорив Шольц.

Генеральний директор Deutsche Boerse AG Теодор Веймер заявив про можливе повернення Трампа, що Європа може тільки сподіватися, що законодавча система США матиме сильні стримування і противаги.

Вибори у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден, від республіканців - Дональд Трамп.

До речі, Трамп виграв праймеріз у штаті Айова та Нью-Гемпширі. Що це означатиме для нинішніх виборчих перегонів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що за результатами опитування Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США.