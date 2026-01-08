Європа готує військову місію в Україні: скільки солдатів реально зможуть відправити

Обмежений контингент замість масштабної місії

Велика Британія і Франція розглядають варіант направлення в Україну до 15 тисяч військовослужбовців у разі укладення мирної угоди. Ці цифри істотно нижчі за плани, які обговорювалися раніше в рамках "коаліції охочих".

У Лондоні спочатку допускали участь до 10 тисяч британських військових у складі об'єднаних сил чисельністю близько 64 тисяч осіб, однак поточні можливості армії зробили такий сценарій нереалістичним.

За інформацією військових джерел, фактичний внесок Великої Британії може становити менше ніж 7,5 тисячі солдатів, що вже вважається серйозним навантаженням, зважаючи на те, що регулярна армія країни налічує близько 71 тисячі підготовлених військовослужбовців.

Роль Франції та позиція Німеччини

Франція залишається єдиною країною, крім Великої Британії, яка публічно висловила готовність направити своїх військових безпосередньо в Україну.

Очікується, що французькі підрозділи доповнять загальний контингент, при цьому розміщення планується в західних регіонах країни, далеко від лінії фронту.

Кілька джерел зазначають, що навіть показник у 15 тисяч військових виглядає оптимістично.

Німеччина, зі свого боку, розглядає варіант розгортання військ поблизу України - зокрема, на території Польщі або Румунії, що дасть змогу брати участь у забезпеченні безпеки без прямої присутності всередині країни.

Формат місії та завдання

Залежно від підсумків мирних переговорів чисельність і формат місії можуть змінюватися. Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що кілька тисяч французьких солдатів можуть направити в Україну як "силу, що умиротворяє".

Згідно з обговорюваним планом, британські та французькі військові зосередяться на підготовці української армії та контролі за створенням захищених об'єктів для зберігання зброї та військової техніки, призначених для підтримки оборони країни.

Оцінки ризиків

В оборонних колах Великої Британії вважають, що Росія не стане порушувати угоду про припинення вогню, досягнуту за посередництва Дональда Трампа, побоюючись можливої реакції з боку США.