Європа готова до боротьби: Мерц відповів на виклик Венса про свободу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у промові на підтримку свободи та демократії відповів на закиди з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Він заявив, що Європа готова боротися за свої цінності, якщо цього вимагатиме ситуація.

Про це повідомляє РБ К-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи на церемонії вручення премії Карла Великого президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, канцлер заявив, що Європа готова боротися за свої основні цінності свободи та демократії, якщо це буде необхідно, що є прямою відповіддю на неодноразову критику адміністрації Трампа щодо Європейського Союзу.

Мерц також повторив, що Європа не хоче ескалації тарифної суперечки зі Сполученими Штатами, яка завдасть шкоди обом сторонам.

Він зокрема нагадав промову віце-президента США Джей Ді Венса в Мюнхені в лютому, в якій Венс здійснив різку атаку на Європу, заявивши, що вона зіткнулася з "внутрішньою загрозою" і що свобода слова "відступає".

"Віце-президент США Дж. Д. Венс у свій спосіб поставив нам це питання в Мюнхені на початку року: Що ми, європейці, захищаємо разом? За що ми разом виступаємо?", - наголосив Мерц.

Потім він заявив, що у Європи немає просто будь-якої відповіді на це питання та зазначив, що є лиш найсильніша та найкраща відповідь, яку тільки можна собі уявити.