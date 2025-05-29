Европа готова к борьбе: Мерц ответил на вызов Венса о свободе

Канцлер Германии Фридрих Мерц в речи в поддержку свободы и демократии ответил на упреки со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Европа готова бороться за свои ценности, если этого потребует ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая на церемонии вручения премии Карла Великого президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлер заявил, что Европа готова бороться за свои основные ценности свободы и демократии, если это будет необходимо, что является прямым ответом на неоднократную критику администрации Трампа в отношении Европейского Союза.

Мерц также повторил, что Европа не хочет эскалации тарифного спора с Соединенными Штатами, который нанесет ущерб обеим сторонам.

Он в частности напомнил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене в феврале, в которой Вэнс совершил резкую атаку на Европу, заявив, что она столкнулась с "внутренней угрозой" и что свобода слова "отступает".

"Вице-президент США Дж. Д. Вэнс по-своему задал нам этот вопрос в Мюнхене в начале года: Что мы, европейцы, защищаем вместе? За что мы вместе выступаем?", - подчеркнул Мерц.

Затем он заявил, что у Европы нет просто какого-либо ответа на этот вопрос и отметил, что есть лишь самый сильный и лучший ответ, который только можно себе представить.