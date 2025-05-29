Европа готова к борьбе: Мерц ответил на вызов Венса о свободе
Канцлер Германии Фридрих Мерц в речи в поддержку свободы и демократии ответил на упреки со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Европа готова бороться за свои ценности, если этого потребует ситуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Выступая на церемонии вручения премии Карла Великого президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлер заявил, что Европа готова бороться за свои основные ценности свободы и демократии, если это будет необходимо, что является прямым ответом на неоднократную критику администрации Трампа в отношении Европейского Союза.
Мерц также повторил, что Европа не хочет эскалации тарифного спора с Соединенными Штатами, который нанесет ущерб обеим сторонам.
Он в частности напомнил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене в феврале, в которой Вэнс совершил резкую атаку на Европу, заявив, что она столкнулась с "внутренней угрозой" и что свобода слова "отступает".
"Вице-президент США Дж. Д. Вэнс по-своему задал нам этот вопрос в Мюнхене в начале года: Что мы, европейцы, защищаем вместе? За что мы вместе выступаем?", - подчеркнул Мерц.
Затем он заявил, что у Европы нет просто какого-либо ответа на этот вопрос и отметил, что есть лишь самый сильный и лучший ответ, который только можно себе представить.
"Это: Мы в Европе отстаиваем то, что мы - на протяжении веков, сквозь бесчисленные неудачи и катастрофы - задумали, развили, достигли и за что боролись вместе: а именно убеждение, что свобода и демократия стоят того, чтобы за них решительно отстаивать и, если необходимо, бороться за их сохранение", - пояснил он.
Заметим, что замечания Мерца прозвучали через день после того, как США заявили о намерении ввести визовые запреты для иностранных граждан, которых они считают цензурирующими американцев, среди которых могут быть чиновники, регулирующие деятельность американских технологических компаний.
Конкретных целей не было названо, но американские технологические компании и администрация Трампа бросили вызов союзникам США в Европе, утверждая о цензуре платформ социальных сетей.
В то же время, уже вчера стало известно о том, что посольства и консульские отделы США получили приказ приостановить новые собеседования с желающими получить студенческие визы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.