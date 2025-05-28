ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США обмежать візи іноземним чиновникам, які "цензурують" американців

Середа 28 травня 2025 18:25
UA EN RU
США обмежать візи іноземним чиновникам, які "цензурують" американців Фото: держсекретар США Марко Рубіо (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки обмежать видачу віз іноземним чиновникам, які замішані в "цензуруванні" американців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у Twitter.

"Занадто довго американці зазнавали штрафів, переслідувань і навіть звинувачень з боку іноземної влади за здійснення своїх прав на свободу слова. Іноземці, які працюють над утиском прав американців, не повинні користуватися привілеєм відвідувати нашу країну. Хай то в Латинській Америці, Європі або в інших країнах", - написав Рубіо.

За його словами, він оголошує про нову політику візових обмежень, яка буде застосовуватися до іноземних чиновників та осіб, причетних до цензури американців.

"Свобода слова є невід'ємною частиною американського способу життя - це природне право, над яким іноземні уряди не мають влади", - заявив держсекретар.

Зауважимо, що сьогодні стало відомо про те, що посольства і консульські відділи США отримали наказ призупинити нові співбесіди з охочими отримати студентські візи. Адміністрація президента хоче розширити перевірки соціальних мереж заявників.

Водночас, федеральний суддя Каліфорнії видав загальнонаціональний указ, який забороняє адміністрації Трампа позбавляти іноземних студентів законного статусу для навчання і роботи в США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Марко Рубіо
NEWS
Чіткий дедлайн? В ОП пояснили слова Зеленського про закінчення війни до червня 2026-го
Чіткий дедлайн? В ОП пояснили слова Зеленського про закінчення війни до червня 2026-го
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів