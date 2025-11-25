ua en ru
Європа єдина як ніколи: 20 парламентів застерегли від миру, що винагороджує агресора

Євросоюз, Вівторок 25 листопада 2025 00:43
Європа єдина як ніколи: 20 парламентів застерегли від миру, що винагороджує агресора Ілюстративне фото: Євросоюз (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Очільники комітетів із закордонних справ 20 європейських парламентів виступили зі спільним попередженням, заявивши, що жоден мир, який винагороджує російську агресію, не може бути прийнятним для Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в соціальній мережі Х очільника комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу Марка Міхельсона.

У зверненні наголошується, що спосіб, у який завершиться російсько-українська війна, визначить безпеку Європи на десятиліття вперед, адже йдеться про фундаментальні та екзистенційні інтереси всіх держав континенту. Підписанти підкреслили, що мир повинен бути справедливим і сталим, базуватися на міжнародному праві та передбачати повну повагу до територіальної цілісності й суверенітету України.

Парламентарі зауважили, що досягти такого миру неможливо шляхом поступок агресору, адже це лише заохотить Росію до нових дій.

"Нічого не може вирішуватися про Україну без України, і про Європу - без Європи", - підкреслюється у заяві.

Також наголошується, що справжні перемовини не можуть починатися з вимог до України заздалегідь погоджуватися на російські умови. Підписанти зазначили, що "епоха імперій закінчилася", а тому Європа ніколи не визнає легітимними будь-які російські претензії на “зони впливу” чи “безпекові інтереси”, які виходять за межі кордонів РФ.

Окрему увагу автори приділили питанню безпеки. Вони заявили, що безпекові гарантії для України в межах потенційної угоди мають бути юридично зобов’язуючими та підкріпленими розміщенням сил стримування й спроможностями, здатними запобігти новій агресії. Будь-які обмеження для України щодо чисельності армії або зовнішньої політики вони назвали неприпустимими. Водночас Росія має щонайменше вивести війська з усіх окупованих територій та співпрацювати з міжнародними інституціями в розслідуванні воєнних злочинів.

У зверненні підкреслюється, що суверенітет України, її право самостійно обирати союзників, а також притягнення агресора до відповідальності - це червоні лінії, яких Європа не може і не буде переступати.

Переговори щодо мирного плану для України

Нагалаємо, у неділю, 23 листопада у Женеві між США, Україною та Європою відбувались консультації, щоб зробити документ більш вигідним для Києва.

За підсумками переговорів Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру і домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

