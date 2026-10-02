Європа домовилася, як відповідати на вимогу Трампа відкрити резерви дизелю

Усі п'ять країн, за даними джерел, отримували від США закриті вимоги скоротити свої запаси. Міністр енергетики США Кріс Райт пропонує Європі вибір: або вивільнити резерви, або ризикувати забороною американського експорту дизелю.

Йдеться про 120 млн барелів протягом шести місяців. Це значно більше третини всіх резервів дизелю в ЄС. Відмовити Вашингтону Європі непросто: США забезпечують понад половину європейського імпорту цього пального, тож заборона сильно вдарила б по економіці.

Екстрена зустріч відбулася 1 жовтня. Учасники погодилися реагувати на тиск єдиним голосом, передавати будь-які рішення щодо вивільнення запасів на рівень Міжнародного енергетичного агентства та водночас знижувати напругу у відносинах із США.

За словами одного з учасників, мета полягає в деескалації, а спілкуватися з Вашингтоном варто наполегливо, але позитивно.

"Коли маєш справу з голодним левом, не обов'язково грати з ним у брудні ігри", - пояснив співрозмовник видання.

2 жовтня позицію обговорить ширше коло країн, частина з яких теж зазнає тиску з боку адміністрації Трампа.

Через війни в Україні та Ірані ціни на дизель у США стрімко зростають. Це б'є по Трампу напередодні проміжних виборів у листопаді, тож він шукає способи збити ціни.

Заборону експорту президент не виключає, попри різкий спротив американських нафтовиків.

"Я думаю про це. Я багато говорю про це з Крісом і Дагом. Вони вважають, що це допоможе з дизелем, але може підняти ціни на інші речі", - сказав Трамп, маючи на увазі Кріса Райта та міністра внутрішніх справ Дага Бургума.