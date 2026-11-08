Європа долучиться до переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі, - глава МЗС Франції

Як повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, представники європейських країн будуть присутні на майбутніх перемовинах.

"Європейці будуть ⁠достойно представлені. Франція прибуде до Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях", - заявив він.

Водночас Барро зазначив, що наразі не може назвати ім'я людини, яка представлятиме країну на переговорах.

"Я поки що не можу сказати, хто представлятиме Францію на ⁠цьому заході, але Франція, безсумнівно, там буде", - додав він.

Мирні переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, Україна та Росія готуються до нового раунду тристоронніх переговорів за посередництва США. Зустріч має відбутися 10-11 листопада в Абу-Дабі.

За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, сторони планують обговорити повоєнні безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру.

До української переговорної групи увійшов керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Москва також оголосила склад своєї переговорної групи. Її знову очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Водночас цього разу до делегації включили заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, високопоставленого представника Генштабу Юрія Жигарловського, заступника міністра закордонних справ Михайла Галузіна та керівника військової розвідки Ігоря Костюкова.