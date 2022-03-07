Еврокомиссия завтра представит план для быстрого отказа от российского газа и нефти

Европейский союз сделал шаг для введения эмбарго на российский газ и нефть. Уже завтра Еврокомиссия представит план для быстрого отказа от энергоресурсов из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляєн в Twitter.
"Завтра Еврокомиссия внесет предложения, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - заявила она.
По ее словам, Евросоюз собирается расширить базу поставщиков, построить терминалы пониженного природного газа, чтобы полностью подговориться от российского импорта.
Кроме того, планируется увеличить размер инвестиций в возобновляемые источники энергии и повысить энергоэффективность имеющихся ресурсов.
Напомним, ранее стало известно, что Германия начала отказываться от российского газа.
Такое же решение приняла Италия, которая уже работает над организацией поставок из других стран.
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