UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еврокомиссия завтра представит план для быстрого отказа от российского газа и нефти

Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз сделал шаг для введения эмбарго на российский газ и нефть. Уже завтра Еврокомиссия представит план для быстрого отказа от энергоресурсов из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляєн в Twitter.

"Завтра Еврокомиссия внесет предложения, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - заявила она.

По ее словам, Евросоюз собирается расширить базу поставщиков, построить терминалы пониженного природного газа, чтобы полностью подговориться от российского импорта.

Кроме того, планируется увеличить размер инвестиций в возобновляемые источники энергии и повысить энергоэффективность имеющихся ресурсов.

Напомним, ранее стало известно, что Германия начала отказываться от российского газа.

Такое же решение приняла Италия, которая уже работает над организацией поставок из других стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину