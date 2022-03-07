Єврокомісія завтра представить план для швидкої відмови від російського газу та нафти

Європейський союз зробив крок для введення ембарго на російський газ та нафту. Вже завтра Єврокомісія представить план для швидкої відмови від енергоресурсів з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в Twitter.
"Завтра Єврокомісія внесе пропозиції, як швидко позбутися нашої залежності від російського викопного палива", - заявила вона.
За її словами, Євросоюз збирається розширити базу постачальників, збудувати термінали зниженого природного газу, щоб повністю підмовитися від російського імпорту.
Крім того, планується збільшити розмір інвестицій у відновлювані джерела енергії та підвищити енергоефективність наявних ресурсів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина почала відмовлятися від російського газу.
Таке ж саме рішення прийняла Італія, яка вже працює над організацією поставок з інших країн.
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