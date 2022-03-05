Германия начала отказываться от российского газа, - Макогон
Глава газотранспортной системы Сергей Макогон отметил, что Германия начала отказываться от российского газа. По его словам, слудующим этапом для РФ будут санкции в отношении использования "Северного потока-1".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его страницу в Facebook.
"Приветствую решение правительства Германии приступить к реальным шагам по уменьшению зависимости от газа из РФ", - отметил Макогон.
Он отметил, что правительство Германии через государственный банк KfW, голландский оператор Gasunie и немецкую энергетическую компанию RWE подписали меморандум о взаимопонимании по поводу строительства терминала по приему СПГ (сжиженный природный газ) на площадке Брунсбюттель (город в Германии).
"Будущая инфраструктура на 50% финансируемая KfW и эксплуатируемая Gasunie, будет иметь годовую мощность по регазификации 8 миллиардов кубометров", - заявил Макогон.
По словам Макогона, следующими шагами для России должны стать:
- запрет компаниям владеть или арендовать хранилища газа в ЕС;
- значительные ограничения или санкции в отношении использования "Северного потока-1".
Напомним, что Германия должна больше полагаться на собственные источники энергии и стать менее зависимой от российского газа. Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек.
Отметим, что Италия также готовится отказаться от российского газа. Пока ресурса в стране достаточно, но правительство работает над организацией поставок из других стран.