Еврокомиссия запустила справочную службу на украинском и русском языках

Европейская комиссия в дополнение к 24 официальным языкам Евросоюза запустила справочную службу на украинском и русском языках. В этом контактном центре можно получить любую информацию, связанную с солидарностью ЕС с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии .

Сообщается, что с 31 марта любой человека может связаться с Европейским прямым контактным центром и получить ответы на украинском и русском языках. Здесь можно ознакомиться с информацией о помощи Украине, санкциях против России, временной защите украинских беженцев, правах и так далее.

Сервис доступен для письменных вопросов и ответов на украинском и русском языках. На этих языках также будут отвечать и на телефонные звонки с середины апреля.