Єврокомісія запустила довідкову службу українською та російською мовами

Європейська комісія на додаток до 24 офіційних мов Євросоюзу запустила довідкову службу українською та російською мовами. У цьому контактному центрі можна отримати будь-яку інформацію, пов'язану з солідарністю ЄС з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії .

Повідомляється, що з 31 березня будь-яка людина може зв'язатися з Європейським прямим контактним центром і отримати відповіді українською та російською мовами. Тут можна ознайомитися з інформацією про допомогу Україні, санкції проти Росії, тимчасовий захист українських біженців, права і так далі.

Сервіс доступний для письмових запитань і відповідей українською та російською мовами. Цими мовами також будуть відповідати і на телефонні дзвінки з середини квітня.