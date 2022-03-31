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Єврокомісія запустила довідкову службу українською та російською мовами

Фото: контакт-центр Єврокомісії почав підтримувати українську та російську мови (flickr com libereurope)
Автор: Олександр Мороз

Європейська комісія на додаток до 24 офіційних мов Євросоюзу запустила довідкову службу українською та російською мовами. У цьому контактному центрі можна отримати будь-яку інформацію, пов'язану з солідарністю ЄС з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що з 31 березня будь-яка людина може зв'язатися з Європейським прямим контактним центром і отримати відповіді українською та російською мовами. Тут можна ознайомитися з інформацією про допомогу Україні, санкції проти Росії, тимчасовий захист українських біженців, права і так далі.

Сервіс доступний для письмових запитань і відповідей українською та російською мовами. Цими мовами також будуть відповідати і на телефонні дзвінки з середини квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська мова отримала можливість захисту як майбутня мова ЄС.

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