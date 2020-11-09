Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Европейская комиссия собирается закупить около 300 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Вскоре должен быть подписан контракт.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

"Большие новости от Pfizer и BioNTech по итогу последних клинических испытаний вакцины от коронавируса. Европейская наука работает", - написала она в Twitter.

Ранее сегодня стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

Также мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине разрабатываются два кандидата на вакцину от коронавируса.