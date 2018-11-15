Еврокомиссия выступает за проведение экстренного саммита ЕС по Brexit

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Дату саммита должен назначить президент Европейского совета

Евросоюзу и Великобритании нужно продолжить переговоры по политической декларацией о формате отношений после Brexit на встрече 27 государств ЕС, президент Европейского совета должен решить, когда состоится соответствующий саммит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Перед тем, как будущее соглашение будет ратифицировано Евросоюзом и Британией, его должен одобрить Совет ЕС, затем оно будет направлено для ратификации в Европарламент, а Лондон ратифицирует его согласно своему законодательству.

Отметим, ранее лидеры 27 стран, которые входят в Европейский союз, приняли решение отменить экстренный саммит по выходу Британии из состава ЕС, который должен был пройти 17-18 ноября, поскольку ЕС не удалось достигнуть достаточного прогресса в переговорах с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Напомним, 14 ноября Кабинет министров Британии поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза.