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Єврокомісія виступає за проведення екстреного саміту ЄС щодо Brexit

Новини » Політика    15.11.2018 - 04:36
Єврокомісія виступає за проведення екстреного саміту ЄС щодо Brexit
Фото: Єврокомісія (flickr.com/photosmartinschulz)

Дату самітумає призначити президент Європейської ради

Євросоюзу і Великій Британії потрібно продовжити переговори з політичної декларації про формат відносин після Brexit на зустрічі 27 держав ЄС, президент Європейської ради має вирішити, коли відбудеться відповідний саміт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Єврокомісії.

Перед тим, як майбутня угода буде ратифікована Євросоюзом і Британією, її має схвалити Рада ЄС, потім вона буде спрямована для ратифікації в Європарламент, а Лондон ратифікує її відповідно до свого законодавства.

Зазначимо, раніше лідери 27 країн, які входять в Європейський союз, ухвалили рішення скасувати екстрений саміт з виходу Британії зі складу ЄС, який мав відбутися 17-18 листопада, оскільки ЄС не вдалося досягти достатнього прогресу в переговорах з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей.

Нагадаємо, 14 листопада Кабінет міністрів Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу.

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